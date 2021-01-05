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Военные новости

На базе ВВС Румынии размещены отряд беспилотников и около 90 военных США

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Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство национальной обороны Румынии.

Количество беспилотников не уточняется.

«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении.

MQ-9 Reaper производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Вес беспилотника — 2,22 т, дальность полета — 1 850 км, максимальная высота — 15 240 м, максимальная скорость — 370 км/ч.

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