Пентагон не располагает данными о подготовке КНДР испытания МБР

Пентагон не располагает данными о подготовке в КНДР испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командующего американского войсками на Корейском полуострове генерала Роберта Абрамса.

На вопрос о возможности проведения Пхеньяном в начале года испытания МБР генерал ответил, что не знаком с подобными сообщениями.

Абрамс также прокомментировал проведение в октябре 2020 года военного парада в в Пхеньяне.

«Надо быть осторожными, полагая, что все эти (вооружения) являются полностью боеспособными системами. Нам не нужно попадаться в эту ловушку, — сказал он.

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