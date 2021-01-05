Пентагон не располагает данными о подготовке КНДР испытания МБР

Пентагон не располагает данными о подготовке в КНДР испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командующего американского войсками на Корейском полуострове генерала Роберта Абрамса.
На вопрос о возможности проведения Пхеньяном в начале года испытания МБР генерал ответил, что не знаком с подобными сообщениями.
Абрамс также прокомментировал проведение в октябре 2020 года военного парада в в Пхеньяне.
«Надо быть осторожными, полагая, что все эти (вооружения) являются полностью боеспособными системами. Нам не нужно попадаться в эту ловушку, — сказал он.
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