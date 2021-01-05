Песков рассказал, что спасает мир от ядерной войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что новая мировая война невозможна пока есть ядерный паритет.

«Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что крупные страны по-прежнему ответственны за происходящее в мире. В этом смысле, как считает Песков, США «устроили беспредел» и сломали все правила международной политики.

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