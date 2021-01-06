Российские саперы обезвредили американские кассетные авиабомбы в Лаосе

Российские саперы обезвредили в Лаосе кассетные авиабомбы производства США, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские специалисты Международного противоминного центра ВС с ноября 2020 года обнаружили более 100 взрывоопасных предметов в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг в Лаосе. Они идентифицировали их как кассетные авиабомбы американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B.

«Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала, получаемого от средств поиска», — говорится в сообщении.

Известно, что с начала выполнения разминирования саперами было обследовано более 2500 сигналов, большая часть из которых оказалась осколками боеприпасов



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