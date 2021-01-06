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Военные новости

Украина изменила воинские звания на стандарты НАТО

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Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, внедряющий ряд кодов военных рангов НАТО в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, это позволит изменить систему управления карьерой советского образца на современную. Так, каждый солдат, сержант или офицер будет иметь карьерную карту по его подготовке, росту и обеспечению.

Отмечается, что звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО согласно принятому Радой в июне прошлого года закону.

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