Путин: ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории

| Бернст Ю.

Российским органам безопасности, в частности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

Вся угроза, которую сдерживают российские органы безопасности, «исходит именно с этих территорий», сказал Путин.

«Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России», — добавил глава государства.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России)в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящее время на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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