Шойгу сравнил подготовку секретного визита Путина в Сирию с голливудским триллером

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что прошлогодний секретный визит российского президента Владимира Путина в Сирию был похож на «голливудский триллер».

По его словам, если бы снимался детальный фильм по этой поездке, то он бы был хорошим учебником по организации подобного рода работы всех служб.

«С другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», который был показан на телеканале «Россия 1».

Как уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов, сложнее всего в подготовке визита президента РФ была секретность: нельзя было рассказывать об этой операции. Также изначально был запущен слух, что в Сирию поедет Шойгу, а не Путин. Только несколько человек знали, что в приземлившемся в сирийской столице самолете был Путин.

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