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Военные новости

Азербайджан отверг сообщения о создании турецких баз в стране

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Минобороны Азербайджана отвергло сообщения о создании турецких авиабаз в трех городах страны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагифа Даргяхлы.

«Распространившаяся информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По словам Даргяхлы, «за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз».

Ранее местные СМИ, ссылаясь на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.

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