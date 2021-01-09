Ким Чен Ын сообщил, что КНДР продолжит совершенствовать ядерные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Необходимо сделать так, чтобы активно и полностью сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове, совершенствуя ядерные технологии, уменьшая габариты и вес и увеличивая стратегическую мощность ядерного вооружения», — сказал Ким Чен Ын.

Он отметил необходимость разработки стратегического ядерного оружия, «которое можно было бы применять в современной войне разнообразно в зависимости от объекта поражения и цели операции».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спутники зафиксировали наличие неизвестного ядерного объекта в КНДР

— Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантом нацбезопасности

— В США подсчитали количество ядерных бомб у КНДР