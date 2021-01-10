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Военные новости

Китайский журналист оценил шансы Запада пробить российский щит ПВО

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Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов реагировать на военные провокации со стороны Запада. Статья была опубликована в китайском издании Чжунго цзюньван.

Автор статьи считает, что у России создана «плотная сеть перехвата» и «самый эффективный противоракетный щит».

Журналист подчеркивает, что в последнее время Россия ускорила разработку и развертывание новых ракетных систем ПВО.

Он также выделил характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 и системы ПЛ-19 «Нудоль».

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