Специалисты МЧС нашли больше 13 тысяч боеприпасов в Карабахе

Пиротехники МЧС обследовали больше 65 га территории непризнанного Нагорного Карабаха и обнаружили 13,5 тысячи боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Найденные боеприпасы переданы в Центр гуманитарного разминирования для утилизации», — отметили в пресс-службе.

Также специалисты разминировали около 65 взрывоопасных предметов около подконтрольного Азербайджану населенного пункта Афатли Агдамского района.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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