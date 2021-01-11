В Турции назвали условие покупки второго комплекта C-400 у России

Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир рассказал, на каких условиях Анкара готова закупить у России второй комплект зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает телеканал CNN Turk.
По словам Демира, важнейшим условием является передача технологий.
«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — сказал он.
Демир отметил, что полученные ЗРС готовы к эксплуатации и будут использованы при необходимости.
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