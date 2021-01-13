Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт

В компании-владельце судна «Адлер», на которое ранее высадились греческие военнослужащие, рассказали, как проходила операция. Об этом информирует РБК.

Греческое военное судно связалось по радио с экипажем российского корабля и запросило информацию о грузе и пункте назначения. После этого моряков информировали о том, что корабль находится в районе, контролируемом НАТО, и будет проверено.

Военные предупредили, что это необходимо в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа «Адлера», греки высадились на борт.

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции», — уточнили в «НБ Шиппинг Компани».

Отмечается, что греки провели визуальный осмотр корабля, пообщались с капитаном и покинули «Адлер». В компании отметили, что спецназовцы соблюдали международное право.

Ранее сообщалось, что военные ВМС Греции высадились на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море.

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