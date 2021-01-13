На Украине завели дело против замкомандующего Черноморского флота РФ

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморского флота России по подозрению в подстрекательстве военных в Крыму к государственной измене, сообщается на сайте ведомства.

Фамилия заместителя командующего в релизе не приводится.

«По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 умышленно, с целью <...> изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены», – указано в сообщении.

По мнению украинского ведомства, замкомандующего «заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага».

Офис генпрокурора Украины отмечает, что максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до 15 лет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.