В Карабахе восстановили свыше 300 объектов благодаря гумпомощи из РФ

Благодаря гуманитарной помощи из России на территории Нагорного Карабаха было восстановлено свыше 300 объектов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.
«Специалисты МЧС России совместно с представителями министерства градостроительства Нагорного Карабаха продолжают проверки жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. С использованием строительных материалов, доставленных в качестве гумпомощи из России, уже восстановлено более 300 объектов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в работе находится еще более 450 объектов.
Как уточнили в министерстве, частные дома составляют основную часть объектов.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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