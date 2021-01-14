Швеция изобразила «войну» с Россией

Шведские вооруженные силы опубликовали на своем YouTube-канале ряд посвященных потенциальной войне роликов, противником в которых обозначена Россия.

Отмечается, что главным союзником при этом отмечены США.

Серия содержит трейлер и пять роликов: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?». Каждый из них отражает определенный момент потенциальной войны.

Видеозаписи свидетельствуют о том, что, по мнению шведского ведомства, война будущего будет иметь гибридный характер.

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