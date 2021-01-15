КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования

Баллистическая ракета подводного базирования была представлена на военном параде по случаю восьмого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад проходил при участии лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына.

«Стратегические баллистические ракеты подводного базирования, самое мощное оружие в мире, одна за другой выходили на площадь», – указано в сообщении.

ЦТАК отмечает, что ракеты «продемонстрировали мощь революционных вооруженных сил» государства.

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