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Во время испытания подводной лодки &mdash; носителя беспилотного комплекса &laquo;Посейдон&raquo;, 2019 год (кадр из видео) Во время испытания подводной лодки &mdash; носителя беспилотного комплекса &laquo;Посейдон&raquo;, 2019 год (кадр из видео)

Атомную подводную лодку спецназначения «Ульяновск» передадут ВМФ до 2027 года

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В России строится атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск», ее передадут ВМФ России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что субмарина является третьим по счету носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и будет сдана вместе со средствами поражения. Предыдущие носители передавались без них.

Как уточняется, в настоящий момент завершается строительство корпуса корабля, вскоре стартуют его гидравлические испытания на заводе «Севмаш».

Ранее стало известного что ВФМ России совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

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