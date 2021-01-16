Шеф Пентагона выразил уважение к российским военным

И.о. шефа Пентагона Кристофер Миллер высоко оценил умение российских военных действовать в сложных условиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — говорится в сообщении.

По словам Миллера, российские военные хорошо используют «нерегулярные концепции ведения войны, информацию — все то, что им выгодно».

Сложными условиями Миллер считает сокращающееся население РФ и природные ресурсы «как единственный источник доходов».

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