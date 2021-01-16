Около 100 миротворцев РФ в Карабахе вакцинированы от коронавируса

Около 100 российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе, привились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны России.

Отмечается, что выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Карабаха.

В общей сложности в регион доставлено примерно 2 тыс. доз вакцины. Вакцинирование будет проводится в два этапа.

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