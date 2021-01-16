Российские военные разместили на Новой Земле МиГ-31БМ для контроля Арктики

Российские военные разместили на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для боевого дежурства в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота (СФ) в субботу, 16 января.

Отмечается, что это истребители отдельного смешанного авиационного полка Северного флота. Они будут охранять государственную границу России в воздушном пространстве на архипелаге.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом Российской Федерации адмирал Сергей Авакянц сообщал, что истребители МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.

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