СМИ рассекретили план США по нападению на Россию

В августе 2020 года ВВС США провели учения, где отработали воздушный удар по некому государству, которое, вероятно, могло бы быть Россией. Об этом пишет издание The Drive.

Источник издания сообщил, что у него был в распоряжении такой план.

Главной целью было уничтожить наиболее важные стратегические объекты на территории вероятного противника. Для этого должны были использоваться истребители пятого поколения F-35, бомбардировщики B-2 Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel.

Как предположили эксперты, таким образом США намеривались доказать свое военное превосходство.

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