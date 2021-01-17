Франция призвала РФ и США сохранить инструменты контроля над вооружениями

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриани рассказал о перспективах в сфере контроля над вооружениями на фоне смены администрации Белого дома. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.

По его словам, России и США следует сохранить инструменты для контроля над вооружениями с целью отсутствия нарушений стратегического равновесия. Министр отметил, что это в первую очередь затронет страны Европы.

«Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия», — подчеркнул Дриани.

Он добавил, что мир «такого не видел с шестидесятых годов».

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разведка и контроль: чем займутся самолеты «открытого неба»

— Норвегия разочарована выходом России из Договора по открытому небу

— Захарова: выход России из ДОН не является демонстрацией для США