Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

ВВС Израиля ударили по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет. Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter..

Отмечается, что в ночь на понедельник, 18 января, из северной части сектора Газа в направлении побережья недалеко от города Ашдод были запущены две ракеты.

«В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям, принадлежащим ХАМАС в Газе», — указано в сообщении.

Отмечается также, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не сработали. Никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Между Израилем и Ираном: почему С-400 молча наблюдают за небом Сирии

Судан и США подписали декларацию о нормализации отношений с Израилем

СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.