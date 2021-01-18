В китайском МИДе оценили выход России из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала решение России о выходе из Договора по открытому небу ответом на односторонний выход из него США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Россия приложила максимум усилий для спасения договора, но положительной реакции от американской стороны не последовало.

По мнению Хуа Чуньин, выход из соглашения США нанес серьезный урон международному механизму контроля над вооружениями и процессу разоружения. Она призвала Вашингтон поддерживать глобальную стратегическую стабильность, мир и безопасность.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

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