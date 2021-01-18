Небензя призвал США прекратить «бряцание оружием» и процитировал Мартина Лютера Кинга

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности в понедельник, 18 января, привел цитату Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Отмечается, что в третий понедельник января в США чтут память этого борца за права темнокожего населения, который родился 15 января.

На заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» в Ближневосточном регионе. Свою речь он закончил, процитировав Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

«В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», — сказал Небензя.

Он отметил, что американской стороне следует «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе».

Российский дипломат также напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. Небензя указал, что это «приглашение к диалогу» и «к миру в противовес приглашению к войне».

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