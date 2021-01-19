Обвиняемый в краже аппаратуры из самолета «Судного дня» арестован

Таганрогский городской суд санкционировал арест обвиняемого в краже аппаратуры из самолета «Судного дня» Ил-80. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката арестованного Ольгу Бояркину.

По словам Бояркиной, ее подзащитному уже предъявили обвинения, он арестован до 4 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что из «самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.

В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.

По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.