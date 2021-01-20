Блинкен назвал неприемлемой покупку Турцией у России ЗРК С-400

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен назвал неприемлимой покупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС.

Также он заявил, что Вашингтону необходимо рассмотреть целесообразность введения дополнительных санкций в отношении Анкары.

«Нам надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно», — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

Ранее Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.