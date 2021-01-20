Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ

Избранный президент США Джо Байден стремится продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Такое заявление на слушаниях в Сенате сделал кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

Он указал, что очень скоро насупит дедлайн в вопросе продления СНВ-3. По словам Блинкена, насчет этого вопроса новая администрация обратится к законодателям практически сразу после инаугурации Байдена.

«Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить», — сказал Блинкен.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.