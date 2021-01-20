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Президент Ирана Хасан Роухани, июнь 2017 года Президент Ирана Хасан Роухани, июнь 2017 года

Роухани назвал условие возвращения Ирана к ядерной сделке

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Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал данные о том, что администрация избранного президента США Джо Байдена намерена работать для возобновления ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.

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