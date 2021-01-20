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Рамзан Кадыров, декабрь 2019 год Рамзан Кадыров, декабрь 2019 год

Кадыров объявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне

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Шестерых боевиков и лидера банды Аслана Бютукаева уничтожили в Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецоперация, как рассказал Кадыров, была спланирована давно. Притом он лично принимал участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базуркаев Иса, Даршаев», — добавил глава республики.

По словам Кадырова, он лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном уничтожении банды.

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