Первый серийный истребитель Су-57 разместили на юге России

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили в авиаполку Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Отмечается, что Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) передаст пять истребителей Вооруженным силам России в 2021 году.

Согласно информации краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения, а до 2028-го – 76 машин. Ранее ВКС уже получили десять Су-57. После того, как истребитель был испытан, было принято решение взять его на вооружение.

Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению президента России Владимира Путина подписали в ходе форума «Армия-2018».

Ранее заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев оценил шансы Су-57 в бою с американским F-35.