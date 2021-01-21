WP: Байден продлит СНВ-3 на пять лет

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщила The Washington Post.

«Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия», — говорится в сообщении.

Решение связывается с тем, что 5 февраля истекает срок для продления договора Вашингтоном.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

Ранее о намерении Байдена продлить договор сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.