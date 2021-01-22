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Комплекс 1Б75 «Пенициллин» Комплекс 1Б75 «Пенициллин»

Российская армия получила новейший комплекс разведки

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Новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в российские Вооруженные силы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Первая партия была передана российской армии в декабре 2020 года, рассказал Михеев.

Работа комплекса «Пенициллин» основана на новом принципе совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление, указано в сообщении. Отмечается, что комплекс служит для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

По данным концерна, «Пенициллин» позволяет получить координаты ведущей стрельбу одиночной цели за пять секунд.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перевооружении Воздушно-космических сил (ВКС). По заявлению ведомства, войска будут перевооружены на зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов «Панцирь-С».

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