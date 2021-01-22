Песков: РФ выступает за сохранение СНВ-3 и продление этого договора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и продление этого соглашения.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы предложить РФ продление ДСНВ на пять лет.

«Мы можем только приветствовать политическую волю [Вашингтона], но все зависит от деталей предложения, которые я не готов пока комментировать, их предстоит изучить», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что пока неизвестно, что конкретно может предложить американская сторона по ДСНВ.



Песков также прокомментировал заявление Псаки. По его словам, до сих пор речи о продлении договора не шло.

«Выдвигались условия для продления, они нам не подходили. Давайте ознакомимся с тем, что предлагают американцы», — резюмировал пресс-секретарь.