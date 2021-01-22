Forbes сообщил, что Россия готовит ответ на американскую систему ПВО

Россия планирует построить четыре атомные подводные лодки для транспортировки торпеды судного дня «Посейдон». Это может стать ответом на американские системы ПВО, пишет Forbes.

Эксперт по ядерному оружию Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф считает, что готовность Москвы потратить миллиарды долларов на создание носителей «Посейдонов» свидетельствует о той важности, которую «путинский режим придает этой торпеде».

По словам эксперта, «Посейдон» — это ответ на значительные инвестиции США в противоракетные системы, которые, в теории, могут перехватить баллистические ракеты с ядерными головными частями.

Таким образом Россия хочет минимизировать риски в случае, если американские системы будут эффективно сбивать баллистические ракеты.

«Россия может рассматривать «Посейдоны» и их носители как своего рода подводный страховой полис», — пишет издание.

Ранее помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия разрабатывает подводные аппараты «Посейдон» и сомневается в том, что их использование в военном конфликте соответствовало бы международному праву.