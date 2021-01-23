Администрация Байдена хочет пересмотреть соглашения Трампа с талибами*

Администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), которые ранее были подписаны во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, об этом советник американского лидера по безопасности Джейк Салливан заявил в ходе прошедших телефонных переговоров со своим коллегой в Афганистане.

Причины такого решения пока не называются. Кроме того, в материале не уточняется, какие именно пункты соглашений намерены пересмотреть в Белом доме

В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

В ноябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с властями Афганистана и движением «Талибан», которыми, по его словам, остался доволен.