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Военные новости

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Береговой охране Китая разрешили стрелять по иностранным судам

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Власти Китая приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости, сообщает Reuters.

Закон дает береговой охране Китая право использовать «все необходимые средства» для предотвращения угроз со стороны иностранных судов, указано в сообщении. В тексте нормативного акта также оговариваются обстоятельства для использования различных видов оружия.

Кроме того, закон позволяет сотрудникам береговой охраны сносить конструкции других стран, построенные на рифах, на которые претендует Китай, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда, находящиеся в водах, на которые претендует Китай.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй сообщил о намерении китайской стороны продвигать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году.

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