Новый шеф Пентагона заявил о готовности защитить спорные острова в Японии

Новый глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Японии Нобуо Киси, в ходе которых заявил о намерении США оборонять острова Сенкаку, которые оспариваются Китаем. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», – указано в сообщении американского оборонного ведомства.

Кроме того, министры обсуждали перебазирование американских сил, которые находятся на территории Японии, «в том числе продолжающиеся усилия по строительству объекта в Хэноко, который заменит базу Футэмма».

Также они затронули вопрос КНДР. Ллойд и Киси подтвердили намерение продолжать совместную работу для решения проблем северокорейской ядерной угрозы.

Ранее сообщалось, что на американских военных базах Кэмп-Хансэн и Футэмма в Японии введен карантин из-за коронавируса.