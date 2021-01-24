Азербайджан передал Армении тела еще 30 военных, погибших в Карабахе

Азербайджан передал Армении тела 30 погибших военных в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.

«23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Матагиса. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что для установления личностей погибших назначена судмедэкспертиза.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе эскалации ситуации в Нагорном Карабахе погибли 2855 военнослужащих страны.

Боевые действия в зоне конфликта в Карабахе шли с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.