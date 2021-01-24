В Киеве обвинили ОБСЕ в отсутствии стремления найти компромисс по Донбассу

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нет стремления помочь найти компромисс по Донбассу. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Он также отметил, что Киев не видит возможности выработать совместный план относительно Донбасса с Россией, поскольку страна хочет сместить роль «нормандской четверки» и усилить ТКГ, где стороны — это представители самопровозглашенной республики.

«Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план», — добавил Гармаш.

По его словам, Украина предложила ОБСЕ выработать единый документ по украинскому конфликту. Он предположил, что организация «пока не хочет» это делать из-за того, что Россия против.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.