В США бомбардировщик B-21 Raider назвали «самым крутым» самолетом в мире

Разрабатываемый для ВВС США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, который называют «убийцей» российских С-400, может стать «самым крутым» самолетом в мире, пишет Popular Mechanics.

Сейчас в Калифорнии строятся два таких бомбардировщика, первый полет запланирован на 2022 год. Как уточняется, к концу текущего десятилетия B-21 Raider заменит американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit.

По данным издания, благодаря аэродинамической схеме «летающее крыло» самолет сможет незаметно проникать вглубь территории противника. Кроме того, он будет способен переносить обычное и ядерное вооружение и ядерные бомбы.

Отмечается, что ВВС США собираются приобрести порядка 100 единиц B-21 Raider, общая стоимость которых составит $80 млрд.

Ранее стало известно, что военный бюджет США в текущем году составит $740,5 млрд, при этом непосредственно министерству обороны выделят $705,4 млрд.