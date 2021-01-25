Патрушев и Салливан обсудили продление ДСНВ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили продление ДСНВ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Совбез РФ.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — говорится в сообщении.

Также Патрушев и Салливан затронули развитие отношений России и США в сфере безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские и американские эксперты начали работу над продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.