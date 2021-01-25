Президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии, пишет ABC.News со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить», — говорится в заявлении.

Отмечается, что глава государства уверен, что гендерная самоидентификация не может мешать военной службе.

Указ также запрещает увольнения и отказ на продление службы по гендерной причине.

Ранее Байден впервые в истории страны выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения.