Источники: Россия и США обменяются нотами по продлению ДСНВ

Россия и США в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее о скором обмене нотами сообщило издание «Коммерсантъ».

«Подтверждаем данную информацию», — заявили источники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и американские эксперты начали работу над продлением ДСНВ.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.