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Военные новости

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СМИ: женщинам в армии США разрешат красить губы и ногти

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Женщинам, служащим в американской армии, разрешат убирать волосы в длинные хвосты, делать короткие стрижки, носить сережки, а также красить губы и ногти. Об этом пишет The Hill.

Изменения будут внесены в требования к внешнему виду служащих на основании рекомендаций специальных комиссий.

«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности», — приводятся слова генерал-лейтенанта Гэри Брито.

По его словам, политика армии должна поддерживать инклюзивность и равенство.

Ранее сообщалось, что не менее пяти тысяч бойцов Нацгвардии США останутся в Вашингтоне минимум до середины марта.

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