Комитет ГД по обороне поддержал ратификацию соглашения о продлении ДСНВ

Комитет Государственной думы по обороне в среду, 27 января, одобрил проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя комитета Юрия Швыткина.

«Только что наш комитет в качестве исполнителя одобрил данный проект закона», — сказал парламентарий.

Данный документ (1101332-7) был внесен президентом Российской Федерации в нижнюю палату парламента вечером во вторник, 26 января.

Согласно законопроекту, договор может быть продлен до февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел провести переговоры с США о заключении договора по продлению ДСНВ и СНВ-3.