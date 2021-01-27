Рябков: РФ и США продлили ДСНВ на условиях Москвы

Москва и Вашингтон продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) без предварительных условий и «довесков», как предлагал Кремль изначально. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«На наших условиях... На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что уже обменялся с послом США в Москве Джоном Салливаном нотами, подтверждающими продление договора.

По словам Рябкова, такой исход выгоден для обеих сторон.

Ранее стало известно, что проект о ратификации продления ДСНВ направлен в профильный комитет Госдумы.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.