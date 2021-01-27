Рябков рассказал, когда соглашение о продлении ДСНВ вступит в силу

Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) вступит в силу после обмена нотами о завершении внутренних процедур. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — сказал он.

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Замминистра подчеркнул, что продление документа будет обеспечивать предсказуемое поведение США в вопросе о контроле вооружений.

Ранее проект о ратификации продления ДСНВ был направлен в профильный комитет Госдумы.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.