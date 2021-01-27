МИД Германии приветствовал решение России и США продлить ДСНВ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал решение России и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает ТАСС.

По словам министра, продление договора положительно повлияет на поддержание безопасности в мире и, в частности, в Европе.

Это событие, как отметил Маас, является «важной новостью» и «важной вехой».

Он также заявил, что Германия выступает за схожие шаги в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

Затем российский лидер внес проект о Договоре на ратификацию Госдумы. Соглашение предусматривает продление ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.